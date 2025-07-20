В Челябинской области турист сорвался со скалы

В Челябинской области спасатели оказали помощь 18-летнему туристу, который упал со скалы во время отдыха. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в Ашинском районе на территории Красных скал, куда приехала группа друзей. Один из молодых людей оступился и сорвался вниз примерно с 6-метровой высоты.

На место прибыли сотрудники 50-й пожарно-спасательной части. В сложных условиях горной местности они аккуратно транспортировали пострадавшего на носилках до машины скорой помощи.

Юношу доставили в больницу. Его состояние уточняется.

На этой неделе полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи. Задержанными оказались туристы из Тюмени и Кемеровской области.

По информации МВД, задержанные знакомы друг с другом, но так и не смогли объяснить причину возникшего между ними конфликта. Туристов привлекли к административной ответственности, им грозит штраф или 15 суток ареста.

Ранее во Вьетнаме перевернулось круизное судно, половину туристов пока не нашли.