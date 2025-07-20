На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области турист сорвался со скалы

Сотрудники МЧС спасли 18-летнего туриста, упавшего с высоты на Красных скалах
true
true
true
close
МЧС Челябинской области

В Челябинской области спасатели оказали помощь 18-летнему туристу, который упал со скалы во время отдыха. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в Ашинском районе на территории Красных скал, куда приехала группа друзей. Один из молодых людей оступился и сорвался вниз примерно с 6-метровой высоты.

На место прибыли сотрудники 50-й пожарно-спасательной части. В сложных условиях горной местности они аккуратно транспортировали пострадавшего на носилках до машины скорой помощи.

Юношу доставили в больницу. Его состояние уточняется.

На этой неделе полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи. Задержанными оказались туристы из Тюмени и Кемеровской области.

По информации МВД, задержанные знакомы друг с другом, но так и не смогли объяснить причину возникшего между ними конфликта. Туристов привлекли к административной ответственности, им грозит штраф или 15 суток ареста.

Ранее во Вьетнаме перевернулось круизное судно, половину туристов пока не нашли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами