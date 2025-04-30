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В США владелец потерянных денег подумал, что звонки из полиции были мошенничеством

UPI: потерявший деньги американец принял звонок из полиции за мошенников
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Shutterstock/OlekStock

В США владелец потерянных денег подумал, что звонки из полиции были мошенничеством, пишет UPI.

Офицер полиции в Мичигане случайно обнаружил потерянные $5000 наличными посреди улицы, но попытки вернуть деньги законному владельцу столкнулись с неожиданным препятствием: тот был уверен, что его разыгрывают мошенники.

Чтобы разыскать хозяина купюр, полицейский обратился в местный банк, где выяснилось, что один из клиентов ранее именно там снял точно такую же сумму.

«Мужчина, вероятно, слушал наши предупреждения о мошенничестве и решил, что его «разводят». Он несколько раз просто бросал трубку», — говорится в заявлении полиции.

В конечном итоге мужчине удалось объяснить ситуацию, и он понял, что звонок действительно исходил от офицеров. После проверки личности и установления факта владения деньгами, мужчина смог вернуть свои средства.

Как выяснилось, он положил деньги в карман брюк после посещения банка, но, каким-то образом, они выпали незамеченными.

Ранее заблудившийся турист не отвечал на звонки спасателей, так как они звонили с незнакомого номера.

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