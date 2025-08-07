На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Милонов отреагировал на идею о запрете передач «Мужское/Женское» и «Пусть говорят»

Депутат Милонов выступил против запрета передачи «Мужское/Женское»
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против идеи запретить телепередачи «Мужское/Женское» и «Пусть говорят» из-за пропаганды маргинальных семей. Об этом он заявил «Радио 1», комментируя предложение руководителя Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ Андрея Коченова.

«Мне нравятся эти передачи в том плане, что они в гротесковом виде показывают недостатки и как бы изнанку маргинальной жизни. И вряд ли кто-то, если мы говорим о пропаганде, в результате просмотра этой передачи захочет повторить этот синюшный вид абсолютно утратившего человеческое достоинство человека», — сказал Милонов.

По его словам, он понимает обеспокоенность такого рода. Однако он отметил, что проблема заключается не в маргинализации семейных отношений, а в том, что многие передачи и фильмы искажают представление о преимуществах одинокого образа жизни и семейного. Депутат подчеркнул, что это действительно может представлять опасность.

Канадские ученые из Монреальского университета (UDEM) до этого узнали долгосрочные риски, связанные с потреблением жестокого телевизионного контента в раннем детстве. Как показали результаты, у мальчиков-подростков просмотр жестоких телепередач в дошкольном возрасте предсказывал рост антисоциального поведения. Воздействие такого контента позднее провоцировало агрессивные действия, включая нападения (с оружием и без), грабеж и воровство.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят запретить маньякам участвовать в СВО.

