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Названы последствия просмотра жестоких телепередач в раннем возрасте

UDEM: агрессивный телеконтент может провоцировать подростковую преступность
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Pixabay

Канадские ученые из Монреальского университета (UDEM) узнали долгосрочные риски, связанные с потреблением жестокого телевизионного контента в раннем детстве. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Команда проанализировала данные наблюдений за 963 девочками и 982 мальчиками 1997–1998 годов рождения. Родители сообщали о частоте воздействия телепередач со сценами насилия на своих детей, когда им было от 3,5 до 4,5 года.

Затем участники исследования самостоятельно рассказывали о своем поведении в возрасте 15 лет.

Как показали результаты, у мальчиков-подростков просмотр жестоких телепередач в дошкольном возрасте предсказывал рост антисоциального поведения. Воздействие такого контента позднее провоцировало агрессивные действия, включая нападения (с оружием и без), грабеж и воровство.

Риски также включали угрозы, оскорбления и участие в молодежных преступных группировках.

В то же время девочки оказались устойчивы к жестокому контенту, и он не повлиял на их подростковое поведение.

По словам ученых, исследование говорит о необходимости информировать родителей о последствиях воздействия агрессивного контента на маленьких детей, особенно на мальчиков.

Ранее исследователи назвали опасности метавселенной и виртуальной реальности для молодежи.

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