В Ленобласти раскрыли склад с оружием и наркоферму

В Ленобласти полиция нашла на дачном участке склад оружия и наркоферму

В Ленинградской области правоохранительные органы наведались на участок петербуржца в садовом товариществе и обнаружили арсенал с оружием, патронами и наркотиками. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале.

«Сотрудники обнаружили шесть предметов, конструктивно схожих с пистолетами, и 1244 патрона различного калибра.

Также изъято две коробки растительного вещества и полимерные пакеты», — уточнила Волк.

Она отметила, что экспертиза показала пригодность оружия и патронов к стрельбе.

В пристройке к дачному дому силовики нашли оборудованную для культивации наркосодержащих растений ферму.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» УК РФ, » Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» УК РФ.

Фигурант заключен под стражу.

Ранее правоохранители сообщали о том, что нашли склад с оружием у жителя Москвы.