В Пакистане подорвали полицейскую машину

AP: в Пакистане взорвалась бомба и ранила 14 человек, в том числе и прохожих
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

На северо-западе Пакистана у границы с Афганистаном в среду прогремел мощный взрыв у дороги, целью которого стала полицейская машина. Об этом сообщили журналисты APNews.

Инцидент произошел в городе Вана, расположенном в округе Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва. Начальник местной полиции Адам Хан сообщил, что в результате атаки не смогли спасти как минимум двух сотрудников правоохранительных органов, еще 14 человек получили ранения. Большинство пострадавших — случайные прохожие.

По данным правоохранителей, в последние недели на северо-западе страны отмечается всплеск насилия со стороны боевиков, в результате чего устанили десятки представителей сил безопасности.

Власти Пакистана также готовятся к военной операции в районе Баджур, где старейшины пытаются договориться с правительством и повстанцами, чтобы избежать боевых действий. Подобные операции уже приводили к массовому переселению мирных жителей.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако подозрения, по словам властей, в первую очередь могут пасть на движение «Техрик-е-Талибан (движение внесено в список террористических организаций) Пакистан» (ТТП), известное частыми нападениями на военных и гражданских лиц.

Издание отметило, что ТТП тесно связано с афганским талибаном, вернувшимся к власти в Афганистане в августе 2021 года после вывода американских и натовских войск. После этого многие боевики ТТП нашли убежище на афганской территории и, по данным властей, чувствуют себя там вполне свободно, что усилило их активность внутри Пакистана.

Ранее осел-камикадзе со взрывчаткой подорвал отряд военных в Колумбии.

