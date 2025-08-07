На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прохожий задержал полицейского, который снимал видео под юбкой у девушки

В Японии задержали полицейского за съемку видео у девушки под юбкой
NeydtStock/Shutterstock/FOTODOM

Полицейского из Японии поймали на апскертинге. Он снимал видео под юбкой у незнакомки и попался коллегам, сообщает Japan Today.

Инцидент произошел 3 августа в торговом центре в поселке Итиномия. По данным местной полиции, Юити Номура, помощник начальника отдела общественной безопасности полиции префектуры Гифу, засунул сумку со смартфоном под юбку 26-летней незнакомки. Известно, что в этой сумке было отверстие, вероятно, специально проделанное ради съемки.

Находившийся рядом мужчина окликнул злоумышленника. Тот попытался скрыться, но мужчина погнался за ним и поймал. В итоге 44-летнего сотрудника полиции, у которого в тот день был выходной, задержали по подозрению в попытке тайной съемки женского нижнего белья.

Ранее москвичка поймала мужчину за съемкой в женском туалете столичного ТЦ.

