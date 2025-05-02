Москвичка поймала мужчину за съемкой в женском туалете столичного ТЦ

Мужчина снимал, как женщина переодевается в туалете московского ТЦ, и поплатился

Москвичка поймала мужчину на незаконной съемке в женском туалете, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в торговом центре на юго-западе Москвы, когда посетительница пошла в туалет, чтобы переодеться. В какой-то момент она заметила телефон над своей кабинкой и попыталась схватить извращенца за руку, но тот смог вырваться и попытался уйти.

Однако девушка успела схватить мужчину за кофту и стала звать на помощь. На этот раз он закрылся в мужском туалете, но прибывшие на место охранники заставили посетителя покинуть кабинку и опознали в нем бывалого вуайериста Артура А., который уже попадался за подобным.

В итоге на место вызвали полицию, и потерпевшая написала заявление. Тем не менее мужчина продолжил отрицать очевидное.

«Мужчина утверждал, что он не снимал меня и что я все придумала, что он был в той кабинке с девушкой», — рассказала москвичка.

Она переживает, что злоумышленника могут отпустить из-за отсутствия доказательств.

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