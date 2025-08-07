На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининграде женщина подралась с сотрудниками ночного клуба из-за туалета

Калининградка зашла в ночной клуб с внуком и спровоцировала драку из-за туалета
redart14/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде женщина зашла в ночной клуб в поисках туалета и спровоцировала скандал с дракой. Подробности инцидента сообщает «Клопс».

Днем 4 августа Наталья забрала из детского сада шестилетнего внука, после чего они вдвоем поехали за его братом в другой детсада. Однако по дороге женщине понадобился туалет, поэтому она зашла в ближайшее кафе, которое оказалось ночным клубом.

Там шел ремонт, и поэтому владелец заведения и администратор запретили ей пользоваться помещением. Между сторонами завязался конфликт. Женщина жаловалась, что ее оскорбляют и угрожают, включила запись на телефоне, что спровоцировало потасовку.

После драки Наталья вызвала полицию, ждала больше часа, но никто не приехал. За все это время женщина так и не воспользовалась туалетом.

Директор клуба Александр отметил, что посетительница с ребенком отказалась идти на другой этаж, где туалет работал, и начала провоцировать конфликт, снимая сотрудников на телефон. По его словам, именно она напала на администратора и вырвала у нее клок волос. Руководство клуба предоставило записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают эту версию.

«Она добавила, что ее муж прострелит голову директора клуба. Я специально вышел за ней и снял ее на улице — серьги в ушах, никаких синяков или побоев, все с ней было нормально. И она спокойно стояла с ребенком у дороги, видимо, в туалет уже расхотелось», — отмечает Александр.

Обе стороны обратились в правоохранительные органы и уверены в своей правоте. Однако женщина не стала проходить судебно-медицинскую экспертизу, так как на теле не осталось явных следов нападения.

Ранее охранники избили подростков после концерта рэпера Славы КПСС в Петербурге.

