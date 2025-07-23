Охранники избили подростков после концерта рэпера Славы КПСС в Петербурге

Двое охранников напали на школьников на концерте рэпера Славы КПСС в Петербурге

Охранники избили школьников после концерта рэпера Славы КПСС (Вячеслава Машнова) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Мероприятие состоялось 22 июля на концертной площадке Roof Place на Васильевском острове. Уже после завершения концерта двое охранников стали расталкивать толпу фанатов, а затем закричали, что собираются подраться, и напали на двух молодых людей, которые якобы неадекватно себя вели.

Нападавшие повалили подростков на асфальт и принялись их бить по лицу. Когда в происходящее вмешался юноша, который попытался защитить пострадавших, охранники переключились уже на него.

Потасовка произошла на глазах у многочисленных свидетелей. После избиения пострадавшим не позволили уйти, а вернули их обратно в клуб. Очевидцы вызвали на место полицию.

Ранее стало известно, что школьницу из Петербурга могли изнасиловать на концерте Boulevard Depo.