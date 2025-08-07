На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минпросвещения раскритиковали предложение о запрете мигрантам учиться бесплатно в школах

Минпросвещения: запрет мигрантам учиться бесплатно противоречит Конституции РФ
Илья Питалев/РИА Новости

Введение платного обучения для детей мигрантов в школах России с 1-го по 11-й классы противоречит Конституции Российской Федерации. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

Согласно Конституции, всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на бесплатное образование.

Реут подчеркнул, что это общее право для всех людей, которые находятся на территории России. В части общего и среднего профессионального образования — это бесплатно, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно.

1 августа депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов. Как уточнил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, согласно документу дети иностранцев будут учиться платно вне зависимости от возраста и класса, а количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них будет ограничено тремя. Депутат пояснил, что именно такие корректировки были внесены в указанный законопроект, который в прошлом уже отклоняли.

