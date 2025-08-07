Врач объяснил, как питаться для защиты от рака

Правильное питание поможет предупредить некоторые виды рака. Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог клиники ФГБУН Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Пилипенко.

«Защищаться от рака помогают молочные продукты. Запеканки и пудинги подойдут. В этих продуктах много кальция, а он помогает клеткам защищаться от накопления ошибок в делении и от трансформации в раковые», — сообщил специалист.

По его словам, можно выпивать стакан молока каждый день и есть творог хотя бы дважды в неделю. Кроме того, стоит включать в рацион йогурты и кефир, чтобы кишечник мог «обезвреживать» вредные молекулы. Пилипенко также призвал не забывать о фруктах и овощах. Чтобы получить необходимое для здоровья количество пищевых волокон, нужно ежедневно съедать не меньше 200 г овощей и 100 г фруктов.

Врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов до этого рассказал «Газете.Ru», что связь между весом и онкозаболеваниями не всегда является прямой и простой. Однако зачастую стройные люди реже болеют раком, поэтому стройность можно назвать одним из способов профилактики рака, отметил он.

Ранее сообщалось, что в России создали систему для прогнозирования течения рака мочевого пузыря.