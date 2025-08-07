проект

В России создали систему для прогнозирования течения рака мочевого пузыря

В Первом МГМУ придумали, как прогнозировать течение рака мочевого пузыря

Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

В Сеченовском Университете создают тест-систему для прогнозирования течения рака мочевого пузыря. Своевременное выявление времени рецидива или прогрессирования заболевания с помощью системы позволит персонализировать и тем самым повысить эффективность лечения пациентов, рассказали «Газете.Ru» в университете.

Рак мочевого пузыря — одно из самых распространенных онкологических заболеваний мочеполовой системы. При так называемой немышечно-инвазивной форме (когда опухоль находится в пределах слизистой и подслизистой оболочек стенки мочевого пузыря) пятилетняя выживаемость пациентов достигает 90–95%. Однако если опухоль прорастает в мышечный слой и глубже, прогноз резко ухудшается: выживаемость падает до 50–60%. А при появлении метастазов шансы пациентов преодолеть пятилетний рубеж не превышают 5–10%.

«Существующие системы оценки прогноза у пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря в основном ориентированы на риск прогрессирования заболевания. Однако клинически значимой проблемой также является и высокая частота рецидивирования. Мы надеемся, что на основе молекулярного профиля нам удастся точнее оценивать вероятность рецидива и корректировать тактику наблюдения», — подчеркнула аспирант Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Юлия Ли.

Сейчас ученые анализируют полный транскриптом опухолевых клеток и клеток крови, а также их м6А-эпитранскриптом — эпигенетические модификации РНК, участвующие в регуляции активности генов. В дальнейшем будет проведен сравнительный анализ полученных «тепловых карт» активности генов с группами риска и клиническим течением заболевания.

Выявленные паттерны станут основой прототипа тест-системы для прогнозирования течения рака мочевого пузыря.

