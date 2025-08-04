Россиянам раскрыли секрет профилактики рака

Связь между весом и онкозаболеваниями не всегда является прямой и простой. Однако зачастую стройные люди реже болеют раком, поэтому стройность можно назвать одним из способов профилактики рака, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

«Избыточный вес часто связан с хроническими заболеваниями и нарушением обмена веществ, что может способствовать развитию рака. Например, избыточный вес может влиять на уровень гормонов в организме, таких как эстроген и инсулин. Повышенные уровни эстрогена, например, ассоциированы с раком груди и эндометрия. Инсулин, в свою очередь, может способствовать росту некоторых типов опухолей», — отметил врач.

Кроме того, стройные люди часто более активны, что также снижает риск раковых заболеваний.

«Регулярная физическая активность способствует улучшению обмена веществ, укреплению иммунной системы и может помочь в контроле уровня гормонов. Люди с нормальным весом, как правило, придерживаются более здорового рациона. Потребление большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и белков связано со снижением риска онкологических заболеваний, в то время как высококалорийные и богатые сахаром продукты могут этот риск повышать», — рассказал доктор.

Также ожирение связано с повышенным риском метаболических заболеваний, таких как диабет II типа, которые, в свою очередь, могут также увеличить риск онкозаболеваний.

«Важно понимать, что здоровье — это комплексный процесс, включающий генетические факторы, образ жизни и окружающую среду. Люди с избыточным весом также могут вести здоровый образ жизни и минимизировать риски, в то время как стройные люди могут иметь вредные привычки, которые повышают вероятность заболевания. Таким образом, хотя отсутствие избыточного веса может быть одним из компонентов снижения риска заболевания раком, оно не является единственным фактором, определяющим вероятность его развития», — заключил онколог.

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