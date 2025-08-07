Врач развеяла распространенный миф в уходе за волосами

Кондиционер для волос, вопреки распространенному мнению, не лечит их, а улучшает внешний вид. Об этом kp.ru рассказала косметолог и врач интегративной медицины Татьяна Смагина.

«Кондиционер помогает закрыть кутикулы, удерживая влагу и полезные вещества внутри волоса. Он уменьшает ломкость, статическое электричество, предотвращает запутывание и делает волосы более гладкими и блестящими», — уточнила специалист.

По ее словам, открытая кутикула делает волосы сухими, ломкими и уязвимыми, поэтому они начинают электризоваться и плохо поддаются укладке. Кондиционер при этом поможет сохранить их гладкость и «успокоить» структуру. Смагина посоветовала наносить его только на длину волос, подержать около пяти минут и смыть теплой водой.

Международный hair-стилист и эксперт по волосам Дана Лекус до этого говорила, что некоторые масла нельзя использовать в качестве средства для ухода за волосами, потому что они могут навредить им. Так, она посоветовала отказаться от использования минерального масла, потому что оно создает пленку и мешает волосам «дышать». Касторовое масло из-за своей густоты может утяжелить прическу, оливковое масло — сделать волосы жирными.

Ранее россиянам объяснили правила ухода за волосами в дождливую погоду.