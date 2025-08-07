На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач развеяла распространенный миф в уходе за волосами

Врач Смагина: кондиционер для волос не лечит их
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Кондиционер для волос, вопреки распространенному мнению, не лечит их, а улучшает внешний вид. Об этом kp.ru рассказала косметолог и врач интегративной медицины Татьяна Смагина.

«Кондиционер помогает закрыть кутикулы, удерживая влагу и полезные вещества внутри волоса. Он уменьшает ломкость, статическое электричество, предотвращает запутывание и делает волосы более гладкими и блестящими», — уточнила специалист.

По ее словам, открытая кутикула делает волосы сухими, ломкими и уязвимыми, поэтому они начинают электризоваться и плохо поддаются укладке. Кондиционер при этом поможет сохранить их гладкость и «успокоить» структуру. Смагина посоветовала наносить его только на длину волос, подержать около пяти минут и смыть теплой водой.

Международный hair-стилист и эксперт по волосам Дана Лекус до этого говорила, что некоторые масла нельзя использовать в качестве средства для ухода за волосами, потому что они могут навредить им. Так, она посоветовала отказаться от использования минерального масла, потому что оно создает пленку и мешает волосам «дышать». Касторовое масло из-за своей густоты может утяжелить прическу, оливковое масло — сделать волосы жирными.

Ранее россиянам объяснили правила ухода за волосами в дождливую погоду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами