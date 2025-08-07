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Трое в балаклавах избили екатеринбуржца монтировками за попытку сменить УК в доме

РЕН ТВ: в Екатеринбурге мужчину избили монтировками за попытку сменить УК
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Depositphotos

В Екатеринбурге мужчину жестоко избили монтировками и кастетами за попытку сменить УК в доме. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел после собрания жильцов, где пострадавший критиковал работу управляющей компании «ГринСервис». После этого ему начали поступать угрозы, а на следующий день трое мужчин в балаклавах и форме охранников, представившись курьерами, выманили активиста из квартиры. Когда мужчина открыл дверь, его схватили и насильно увезли. Злоумышленники жестоко избили его руками и ногами, а затем стали бить его монтировками и кастетами. В результате пострадавший потерял сознание, а преступники скрылись.

Избитый мужчина попал в реанимацию. У него диагностировали сотрясение мозга, переломы челюсти и носа. В данный момент пострадавший передвигается на инвалидной коляске.

Отмечается, что неизвестные вновь появились у квартиры мужчины 5 августа и сорвали с двери камеры видеонаблюдения. В данный момент правоохранительные органы устанавливают причастных к нападению.

Ранее россиянам объяснили, как сменить недобросовестную УК.

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