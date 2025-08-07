На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РФПИ провел неформальную встречу со спецпосланником президента США

В Москве прошла неформальная встреча Стивена Уиткоффа и Кирилла Дмитриева
kadmitriev/X

В Москве прошли закрытые переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Они продлились три часа, в разговоре также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщила пресс-служба главы российского государства.

Уточняется, что визит представителя Белого дома в Москву носил рабочий характер и стал продолжением серии контактов, которые спецпредставитель президента США ведет с начала текущего года.

Подчеркивается, что рамках визита состоялась неформальная встреча спецпредставителя президента США с главой РФПИ в парке «Зарядье». Также Дмитриев сопровождал Уикоффа в аэропорт «Внуково» после завершения поездки дипломата.

В своем Telegram-канале глава РФПИ отметил, что конструктивный диалог Россия-США продолжается.

