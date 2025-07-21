Биолог призвала россиян воздержаться от кормления птиц летом

Биолог Слынько: не кормите птиц летом, из-за этого они могут не выжить в природе

В холодное время года особенно важно заботиться о водоплавающих птицах (утки, чайки) и городских пернатых (голуби, вороны). Летом же они прекрасно справляются с поиском пищи самостоятельно, питаясь насекомыми, растительностью и плодами, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Елена Слынько.

«Важно помнить: хлеб крайне нежелателен в птичьем рационе из-за отсутствия полезных веществ и сложности переваривания. Если вы хотите помочь птицам, которые обитают на воле, давайте им естественный корм (семена, ягоды) и размещайте кормушки так, чтобы птицы могли легко улетать и иметь доступ к естественной пище», — объяснила эксперт.

Подкармливая птиц летом, люди нарушают естественный ритм жизни пернатых. Молодые птицы и птенцы в летнее время учатся добывать пищу, и если им помешать это делать, то они не выживут в дикой природе.

Постоянная подкормка может привести к зависимости от человека, снижению охотничьих навыков у молодых птиц, перенаселенности территории и распространению болезней из-за скопления птиц.

«Исключение составляют слетки, которые выпали из гнезда и повредили крылья. Этим птенцам можно помочь, пока они не восстановятся и сами не попросятся на волю.

Маленьких птичек можно кормить вареным яйцом, протертой морковью и сухарями. В состав корма можно включать поливитамины, минеральные добавки, творог и измельченное нежирное вареное мясо. Перед составлением меню птенца рекомендуется обратиться к ветеринару», — добавила биолог.

Для насекомоядных птиц основу рациона могут составлять живой корм: сверчки, тараканы, мучной червь, зофобас, саранча, муравьиные яйца, личинки восковой моли, личинки трутней.

Для зерноядных птиц (например, дубоноса, щегла, овсянки, снегиря) подойдет смесь из протертых каш (пшенной, гречневой) с обезжиренным творогом, безмолочной смесью для детского питания.

Слеткам врановых можно давать курятину, индюшатину, крольчатину, перепелиные яйца, нежирную рыбу без костей, обезжиренный творог, каши на воде без сахара и соли, фрукты, ягоды, овощи.

Кормить птенца следует каждый час с перерывом на ночь и поить его из пипетки. Если 2–3 часа птенец отказывается от еды, придется кормить принудительно: раскрыв клюв и протолкнув пищу в глотку.

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