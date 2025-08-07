Россиянам объяснили, почему из-под крана течет ржавая вода и как ее очистить

Рыжеватый оттенок водопроводной воды — это характерный признак химических процессов, происходящих в системе водоснабжения. Главной причиной ржавчины считается повышенное содержание железа, чаще всего в форме Fe²⁺, которое при взаимодействии с воздухом окисляется до Fe³⁺ и образует нерастворимые соединения, придающие воде бурый цвет, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«На процесс влияет не только возраст труб, но и особенности источника водозабора, состав воды и температурные условия. Хотя коррозия старых металлических труб остается одним из факторов появления в кране ржавой воды, даже при использовании современных материалов в централизованных системах водоснабжения в воде может появляться железо в превышающих норму концентрациях», — объяснил он.

Согласно санитарным требованиям, допустимый уровень железа в питьевой воде не должен превышать 0,3 мг/л. Превышение этого показателя ухудшает вкус и запах воды, а при регулярном употреблении может приводить к накоплению железа в организме. Это чревато нарушениями работы печени, щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы. Особенно восприимчивы к избыточному поступлению железа дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

«Наиболее распространенным вариантом очистки воды в домашних условиях являются ионообменные фильтры с загрузкой из цеолитов или синтетических смол, способных эффективно удалять ионы двухвалентного железа. Такие устройства требуют регулярной регенерации и технического обслуживания, включая контроль ресурса фильтрующего материала. Хорошо работает способ, при котором воду сначала насыщают кислородом, из-за чего железо переходит в осадок. После этого его можно удалить с помощью обычного фильтра. Эта технология особенно полезна в регионах, где используется вода из артезианских скважин с высоким содержанием Fe²⁺», — рассказал эксперт.

В многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе, установка системы предварительной очистки воды позволяет частично снизить риски, связанные с загрязненной водой. При этом важно выбирать сертифицированное оборудование с подтвержденной эффективностью, соответствующее ГОСТу. В случае наличия сопутствующих примесей, таких как марганец или сероводород, может потребоваться многоступенчатая система фильтрации.

«Простые меры, такие как кипячение воды, также помогают решить проблему наличия железа, так как при этом оно переходит в осадок, представляющий собой гидратированные оксиды. После кипячения воде нужно дать отстояться, затем аккуратно слить ее с осадка либо профильтровать через сложенную в несколько слоев марлю или вату. Дополнительно можно дать сырой воде отстояться в течение 1–2 суток перед кипячением — большая часть железа при этом выпадет в осадок, преимущественно в форме гидроокисей железа(III). После этого воду можно также аккуратно слить с осадка или профильтровать и в дальнейшем использовать для кипячения или приготовления пищи. Такой подход уменьшает количество железистой накипи в посуде», — отметил химик.

В дачных условиях, где источником воды может служить колодец или скважина с сезонными колебаниями качества, особенно важно контролировать состав воды, а для фильтрации использовать решения, не требующие подключения к электросети и химической регенерации — например, системы на основе гравитационной фильтрации с окислительно-механическим действием, резюмировал эксперт.

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