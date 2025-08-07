Названы самые популярные ниши в бизнесе в России

За два года количество бизнесов в е-commerce выросло в полтора раза

В 2024 году электронная коммерция впервые заняла лидирующую позицию по числу новых субъектов, сместив многолетних фаворитов — строительство и грузоперевозки. Информацией с «Газетой.Ru» поделилось агентство Шольчев со ссылкой на данные ФНС за последние 8 лет.

До 2020 года пятерка ведущих ниш оставалась стабильной. В нее входили: строительство (15%), грузоперевозки (12%), розничная торговля (12%), салоны красоты (10%), оптовая торговля (9%). Во время пандемии оптовую торговлю вытеснили аренда и управление недвижимостью, заняв третье место. Строительство и грузоперевозки поделили первое место. Розница подвинулась на второе место, однако количество новых бизнесов в этой сфере сократилось на 3 тыс., в то время как другие ниши показывали рост. Пятерку замкнули салоны красоты (9%) и рестораны и доставка продуктов (8%).

Впервые в пятерку лидеров электронная коммерция вошла в 2022 году. Тогда за год было зарегистрировано 124,2 тыс. новых компаний, что позволило отрасли занять четвертое место, вытеснив салоны красоты. За следующий год e-commerce поднялся на третью позицию, оставив позади розничную торговлю, рестораны и доставку еды.

Строительство и грузоперевозки впервые уступили лидерство в 2024. В прошлом году в электронной коммерции было зарегистрировано 303,8 тыс. бизнесов, что больше строительства на 82,5 тыс., а грузоперевозок на 65,3 тыс.

«За последние два года изменилась сама логика входа в бизнес. Предприниматели стали избегать капиталоемких направлений вроде строительства и перевозок, где нужен большой стартовый капитал. Вместо этого фокус сместился в сторону гибких и управляемых ниш. Онлайн-торговля как раз дает такие возможности: она позволяет оперативно проверять гипотезы, получать обратную связь и масштабировать удачные решения. Это делает e-commerce устойчиво привлекательной нишей и объясняет ее рост» — объяснил Евгений Шольчев, основатель агентства.

Если в таких сферах, как строительство и грузоперевозки, бизнес-процессы давно устоялись, и модель входа в рынок понятна, то e-commerce или доставка еды — относительно новые направления. Предпринимателям нужно время, чтобы освоиться в них и начать воспринимать эти ниши как надежные. При этом в последние годы заметно, что тревожность по поводу открытия компании в сфере онлайн-торговли снижается.

Рост доверия к нише подтверждается и цифрами за первое полугодие 2025 года — e-commerce продолжает лидировать: за указанный период было зарегистрировано 17 тыс. новых компаний. В строительстве за тот же период появилось 13 тыс. новых бизнесов, в сфере аренды недвижимости — 9 тыс., а в грузоперевозках — еще 7 тыс. компаний. Что касается прогнозов развития электронной коммерции, в ближайшие годы рынок будет укрепляться из-за роста ВВП, увеличения потребления, смягчения кредитно-денежной политики. Позитивный сценарий развития подтверждают и отчеты консалтинговых компаний. Например, по статистике Яков и Партнеры, к 2030 году сегмент вырастет в 2,6 раза и достигнет 32,3 трлн рублей.

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