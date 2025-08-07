На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арбуз оказался самым популярным сезонным продуктом этим летом

Виталий Тимкив/РИА Новости

По данным Дзен Новостей, арбуз обошел дыню по числу упоминаний в новостных материалах российских СМИ за июнь — июль 2025 года. Сезон арбузов длится с конца июля по сентябрь, и в это время он выходит на главную роль в новостной повестке.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, арбуз упоминали в 2,9 раза чаще, чем дыню: 3783 раза против 1296 раз. Чаще всего арбуз встречался в контексте проверок качества, сравнения цен в разных точках продаж и советов по выбору самого спелого продукта.

Дыня заняла лишь четвертое место среди самых обсуждаемых сезонных летних продуктов, уступив клубнике и черешне. Эти две ягоды упоминали 3564 и 2789 раз соответственно. Клубника чаще всего фигурировала в новостях в июне — в контексте открытия сезона сбора урожая, полезных свойств ягоды и рецептов освежающих десертов. Черешня, занявшая третье место по числу упоминаний, особенно часто появлялась в сюжетах, посвященных ярмаркам, сравнению цен и прогнозам урожайности в разных регионах страны.

Ранее был развеян миф о том, что арбуз и дыня «чистят» организм.

