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Пьяный россиянин избил экс-супругу из-за ревности

В Новокузнецке мужчина избил экс-супругу из-за ревности
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В Новокузнецке 62-летнего мужчину задержали за избиение 57-летней экс-супруги на почве ревности. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в частном доме на улице Верхнее Редаково. По предварительным данным, местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с бывшей супругой из-за ревности. В ходе конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов по лицу и голове.

Росгвардейцы оперативно прибыли по вызову и задержали подозреваемого. Пострадавшая получила необходимую медицинскую помощь. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого ревнивый россиянин увез возлюбленную в степь и избил ее из-за переписки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее нижегородка ранила ножом партнера за то, что он уделял ей мало внимания.

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