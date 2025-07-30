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Ревнивый россиянин увез возлюбленную в степь и избил ее из-за переписки

В Астрахани мужчина вывез сожительницу в степь и избил из ревности
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Depositphotos

Житель Астрахани может получить три года колонии за жестокое избиение возлюбленной на почве ревности. Об этом сообщает областное управление МВД.

В одну из больниц Харабалинского района поступила 38-летняя местная жительница с побоями. Полицейским пострадавшая рассказала, что распивала дома спиртные напитки, когда неожиданно вернулся ее сожитель.

44-летний мужчина выхватил из ее рук телефон и увидел в одном из чатов переписку с мужчиной. В ходе ссоры женщина ушла к подруге, спустя некоторое время злоумышленник связался с ней и предложил отвезти домой.

Однако по дороге он вывез возлюбленную в степь и в порыве ревности жестоко избил. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее ревнивый курганец поджег вагончик с любимой и двумя мужчинами.

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