Трехлетний ребенок на велосипеде упал в ров для скота в Ставрополье

В Ставрополье трехлетний мальчик на велосипеде упал в ров для скота

В Ставрополье малолетний ехал на велосипеде, упал в ров для скота и не смог выбраться. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в конце июля в селе Тукуй-Мектеб Нефтекумского округа. Родственники обратились в полицию после того, как заметили пропажу трехлетнего мальчика.

Для поисков было задействовано более 60 сотрудников полиции. Через два часа оперуполномоченный уголовного розыска обнаружил ребенка в двух километрах от дома — мальчик находился в зарослях камыша и был сильно напуган.

Как выяснилось, мальчик катался на велосипеде, случайно скатился в оградительный ров для скота и не смог выбраться — он пошел вдоль рва в поисках выхода. В это время мать занималась с младшим ребенком и не заметила исчезновения старшего.

Полицейские доставили мальчика родителям. Родственники поблагодарили стражей порядка за оперативную помощь.

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