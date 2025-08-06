На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трехлетний ребенок на велосипеде упал в ров для скота в Ставрополье

В Ставрополье трехлетний мальчик на велосипеде упал в ров для скота
true
true
true
close
Freepik.com

В Ставрополье малолетний ехал на велосипеде, упал в ров для скота и не смог выбраться. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в конце июля в селе Тукуй-Мектеб Нефтекумского округа. Родственники обратились в полицию после того, как заметили пропажу трехлетнего мальчика.

Для поисков было задействовано более 60 сотрудников полиции. Через два часа оперуполномоченный уголовного розыска обнаружил ребенка в двух километрах от дома — мальчик находился в зарослях камыша и был сильно напуган.

Как выяснилось, мальчик катался на велосипеде, случайно скатился в оградительный ров для скота и не смог выбраться — он пошел вдоль рва в поисках выхода. В это время мать занималась с младшим ребенком и не заметила исчезновения старшего.

Полицейские доставили мальчика родителям. Родственники поблагодарили стражей порядка за оперативную помощь.

Ранее в Ростове спасли упавшую в яму девушку и прохожего, который пытался ей помочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами