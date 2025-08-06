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Ушла из жизни актриса и театральный педагог Сусанна Серова

Актриса и профессор ГИТИСа Сусанна Серова умерла на 92-м году жизни
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актриса, режиссер и театральный педагог Сусанна Серова скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Российского института театрального искусства (ГИТИСа).

«Не стало Сусанны Павловны Серовой — выдающегося педагога, актрисы, режиссера, мастера художественного слова, профессора ГИТИСа, чей голос и методика преподавания навсегда изменили подготовку артистов в русском театре, кино и на телевидении», — отмечается в сообщении.

В 1957 году она окончила Школу-студию МХАТ, после чего работала в театрах «Современник», Саратовском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной. Актриса стала известна после роли в телеспектакле «Не отдавайте королеву!» (1965).

С 1972 года Серова руководила Студией художественного слова в Центральном доме ученых. В 1981 году стала профессором ГИТИСа.

Серова была автором многих телевизионных программ («МХАТ и Чехов», «Искусство стихотворного перевода», «Марина Цветаева» и других). Также она написала стихотворные сборники «Я молча кричу» (1993) и «Перед распахнутой дверью» (2006).

В июле на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончалась советская и российская актриса театра и кино Татьяна Егорова. Она была членом Союза кинематографистов, снялась в десятках фильмов, в том числе «Служебный роман», «Безумный день, или женитьба Фигаро» и «Журавль в небе». Также в течение многих лет артистка служила в театре Сатиры, где сыграла множество заметных ролей.

Ранее умерла народная артистка России Галина Карелина.

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