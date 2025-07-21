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Умерла актриса из «Служебного романа»

Актриса Татьяна Егорова умерла в возрасте 81 года
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Егорова скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России в Telegram-канале.

«Друзья, коллеги отмечают Татьяну Николаевну, как талантливую, красивую актрису театра и кино, доброжелательного друга с хорошим чувством юмора. Светлая память!» — говорится в публикации.

Егорова была членом Союза кинематографистов, снялась в десятках фильмов, в том числе «Служебный роман», «Безумный день, или женитьба Фигаро» и «Журавль в небе».

Также в течение многих лет артистка служила в театре Сатиры, где сыграла множество заметных ролей.

Кроме того, она — автор нескольких книг, в частности, нашумевшей «Андрей Миронов и я», в которой Егорова делится историей непростых взаимоотношений со знаменитым актером, а также семи пьес и множества эссе.

Ранее умерла народная артистка России Галина Карелина.

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