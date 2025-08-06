В Болгарии произошел пожар на площади около 2000 гектаров

В Болгарии в связи с пожаром перекрыли трассу, ведущую к границе с Турцией

Власти Болгарии из-за крупного пожара в районе города Харманли закрыли для движения транспорта около 20 км автомобильной магистрали «Марица», ведущей к контрольно-пропускному пункту «Капитан Андреево» на границе с Турцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр администрации Хасковской области.

Из публикации следует, что пламя распространилось на площади около 2000 гектаров. К ликвидации возгорания привлекли не только сотрудников экстренных служб и добровольцев, но и вертолет Военно-воздушных сил Болгарии и два специализированных противопожарных самолета Швеции.

По данным агентства, непосредственная угроза для расположенных у места ЧП населенных пунктов отсутствует. Тем не менее здесь продолжает действовать режим ограниченной чрезвычайной ситуации.

29 июля возле города Геленджика в Краснодарском крае произошел лесной пожар. Как рассказали в МЧС РФ, огонь охватил растительность на территории Кабардинского участкового лесничества. Площадь возгорания составила девять гектаров.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия направили 46 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники. При этом тушение осложняли жара и труднодоступная гористая местность.

Ранее в Ростовской области ликвидировали ландшафтный пожар.