На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии мужчина похитил незнакомца, посадил его в подвал и отрезал ухо ножом

В Башкирии осудили мужчину, похитившего незнакомца и отрезавшего ему ухо
true
true
true
close
Shutterstock

В Башкирии вынесли приговор мужчине, который вместе с сообщниками посадил незнакомца в подвал и отрезал ему ухо. Об этом сообщает «ЭлектроГазета.рф».

Суд установил, что житель города Октябрьского вместе с сообщниками, представившись сотрудниками правоохранительных органов и скрыв лица под масками, похитили незнакомца. Преступники доставили мужчину в подвал промышленного предприятия. Там обвиняемый нанес ему множественные удары по ногам и отрезал ухо ножом.

Подсудимый не признал вину и пытался добиться переквалификации обвинения на менее тяжкие статьи. Он ссылался на заключение судмедэкспертизы и отсутствие претензий со стороны потерпевшего.

Туймазинский межрайонный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 126 УК РФ — похищение человека группой лиц и ч. 3 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее москвичи заманили подростка в машину и угрозами требовали деньги за освобождение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами