В Башкирии мужчина похитил незнакомца, посадил его в подвал и отрезал ухо ножом

В Башкирии осудили мужчину, похитившего незнакомца и отрезавшего ему ухо

В Башкирии вынесли приговор мужчине, который вместе с сообщниками посадил незнакомца в подвал и отрезал ему ухо. Об этом сообщает «ЭлектроГазета.рф».

Суд установил, что житель города Октябрьского вместе с сообщниками, представившись сотрудниками правоохранительных органов и скрыв лица под масками, похитили незнакомца. Преступники доставили мужчину в подвал промышленного предприятия. Там обвиняемый нанес ему множественные удары по ногам и отрезал ухо ножом.

Подсудимый не признал вину и пытался добиться переквалификации обвинения на менее тяжкие статьи. Он ссылался на заключение судмедэкспертизы и отсутствие претензий со стороны потерпевшего.

Туймазинский межрайонный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 126 УК РФ — похищение человека группой лиц и ч. 3 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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