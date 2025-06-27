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В российском регионе разрешили ловить внесенную в Красную книгу рыбу

Хабаровские власти разрешили выловить 17,6 т краснокнижного сибирского тайменя
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Okyela/Shutterstock/FOTODOM

Комиссия по вылову анадромных видов рыб в Хабаровском крае установила квоту на ловлю краснокнижного сибирского тайменя в размере 17,6 т. Об этом пишет региональное агентство «Хабаровский край сегодня».

В 2025 году эту рыбу можно будет добывать с 14 июля по 31 декабря в бассейне реки Амур, а также в реках Тугуро-Чумиканского района: Тугур, Уда, Тором, Ал и их притоках. В Амуре 4,9 т рыбы редкого вида будет разрешено выловить рыбакам-любителям и 3,5 т — представителям коренных народов в рамках традиционного рыболовства. Еще две тонны этой рыбы любители смогут добыть в Тугуро-Чумиканском районе, в то время как малочисленнным коренным народам севера будет разрешено добыть в реках этого района 7,2 т тайменя.

Сибирский таймень внесен в Международную Красную книгу в 2012 году. Также он считается краснокнижным и в России в целом, и в ряде нескольких регионов страны. В России ловля краснокнижной рыбы наказывается штрафом в размере до 1,9 млн рублей и грозит уголовной ответственностью. Почему для тайменя было сделано исключение, не уточняется, как и то, как будет проверяться соблюдение установленных пределов ловли.

Сибирский таймень — самый крупный представитель лососевых в мире. Длина взрослых самцов может достигать 1,5-2 м, вес — 60-80 кг.

До этого сообщалось, что вылов лосося в РФ в 2024 году мог стать рекордно низким за последние 20 лет из-за низкого подхода рыбы.

Ранее в Австралии сенатор принесла с собой на выступление тушу лосося.

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