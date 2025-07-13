На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии урегулировали трудовой спор в авиаотрасли после масштабных забастовок

Yle: трудовой спор в авиаотрасли урегулировали в Финляндии
true
true
true
close
Shutterstock

Трудовой спор между авиационным профсоюзом IAU Финляндии и организацией работодателей в сфере услуг Palta урегулировали после переговоров, которые продолжались три месяца. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

Отмечается, что объявленные ранее забастовки отменены.

Согласно данным Yle, за лето в результате забастовок в финляндской авиакомпании Finnair отменили свыше 1,2 тыс. рейсов.

«Профсоюз авиационных работников IAU и организация работодателей Palta приняли третий вариант соглашения по урегулированию спора. Все забастовки, которые должны были пройти с 16-25 июля, отменяются», — указал телерадиовещатель.

Забастовки проводил авиационный профсоюз IAU с целью ускорения переговоров с финляндской организацией работодателей в сфере услуг Palta, которые ведутся с начала 2025 года. Профсоюз пытался добиться повышения заработных плат для сотрудников на 10%.

В частности, в середине мая сообщалось, что более ста рейсов авиакомпании Finnair были отменены из-за забастовки, организованной Профсоюзом авиационной промышленности Финляндии.

Ранее в Финляндии прошла первая за десятилетия забастовка полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами