В Финляндии урегулировали трудовой спор в авиаотрасли после масштабных забастовок

Yle: трудовой спор в авиаотрасли урегулировали в Финляндии

Трудовой спор между авиационным профсоюзом IAU Финляндии и организацией работодателей в сфере услуг Palta урегулировали после переговоров, которые продолжались три месяца. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

Отмечается, что объявленные ранее забастовки отменены.

Согласно данным Yle, за лето в результате забастовок в финляндской авиакомпании Finnair отменили свыше 1,2 тыс. рейсов.

«Профсоюз авиационных работников IAU и организация работодателей Palta приняли третий вариант соглашения по урегулированию спора. Все забастовки, которые должны были пройти с 16-25 июля, отменяются», — указал телерадиовещатель.

Забастовки проводил авиационный профсоюз IAU с целью ускорения переговоров с финляндской организацией работодателей в сфере услуг Palta, которые ведутся с начала 2025 года. Профсоюз пытался добиться повышения заработных плат для сотрудников на 10%.

В частности, в середине мая сообщалось, что более ста рейсов авиакомпании Finnair были отменены из-за забастовки, организованной Профсоюзом авиационной промышленности Финляндии.

Ранее в Финляндии прошла первая за десятилетия забастовка полицейских.