Гражданам одних из беднейших стран Африки придется отдать $15 тысяч для визы в США

Bloomberg: залог за визу в США для граждан Зимбабве и Малави составит $15 тысяч

Гражданам Зимбабве и Малави, которые являются одними из беднейших стран Африки, нужно будет внести залог в размере $15 тысяч для получения туристической визы или краткосрочной деловой поездки в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на администрацию Белого дома.

Журналисты отметили, что подобная мера направлена на сокращение числа прибывающих из тех стран, граждане которых чаще других нарушали условия своего нахождения в США.

«По данным министерства внутренней безопасности, граждане Замбии и Малави не являются самыми злостными нарушителями, когда дело касается просроченных виз. Колумбия, Испания и Гаити входят в число стран с наибольшим числом людей, превышающих разрешенный срок пребывания», — говорится в материале.

О введении подобной меры сообщили накануне в Госдепартаменте. Залог будет полностью возвращаться после своевременного выезда иностранца из США. При этом дополнительные средства будут взимать, когда желающие въехать в страну по деловым или туристическим визам предоставят американским консульствам недостаточный объем информации о себе.

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