В США допустили падение турпотока в преддверии ЧМ по футболу и Олимпийских игр

Введение дополнительного визового сбора в размере $250, предусмотренного новым американским законом о госрасходах, может существенно сократить туристический поток в США. Об этом сообщает портал Axios.

Рост расходов на оформление виз может негативно сказаться на турпотоке в США, особенно в преддверии крупных международных событий — Чемпионата мира по футболу 2026 года и летних Олимпийских игр 2028 года.

По словам главы Ассоциации туроператоров США Джеффа Фримена, решение властей выглядит, как «циничная попытка... украсть у туристов деньги, которые они могли бы потратить внутри страны и поддержать американских предпринимателей». Он отметил, что многие туристы могут предпочесть другие страны с более доступными условиями.

По данным Ассоциации, количество иностранных туристов в США упало на 5% в июне и почти на 3% за первое полугодие 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го.

В статье отмечается, что новый сбор в $250 не отменяет плату за оформление визы в размере $185. Госдепартамент США прогнозирует, что с 2025 по 2034 год будет выдано около 120 млн виз, что позволит привлечь в американский бюджет почти $29 млрд.

Вчера в Госдепе заявили о запуске пилотной программы выдачи американских въездных виз иностранцам под денежный залог в сумме до $15 тыс. Действие этой программы распространяется на выдачу только деловых и туристических виз (категорий B-1 и B-2) и на граждан тех стран, которые массово нарушают разрешенные сроки пребывания в США. Залог будет полностью возвращаться после своевременного выезда иностранца из США.

Ранее в США обновили правила выдачи виз спортсменам во избежание участия в соревнованиях транс-персон.