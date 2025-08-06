В РПЦ обратились к верующим в Казахстане из-за идеи о создании новой церкви

Русская православная церковь (РПЦ) обратилась к казахстанским верующим с просьбой не поддерживать предложение бывшего иеромонаха Иакова Воронцова о создании независимой от РПЦ структуры в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с распространением в социальных сетях инициативы о формировании отдельной организации вне юрисдикции Русской православной церкви мы обращаемся ко всем православным христианам и гражданам республики с призывом воздержаться от участия в реализации этой идеи, способной привести к конфликтам и расколу среди населения», — сообщили представители отдела по связям с общественностью митрополичьего округа Казахстанской епархии.

Отмечается, что данное предложение было выдвинуто бывшим священнослужителем Иаковым Воронцовым, которого ранее лишили духовного сана из-за серьезных нарушений канонов. Сообщается также, что согласно древней церковной практике такие лица называют «расстригами», потерявшими право проводить богослужения и совершать таинства, преподавать духовное благословение и носить облачение священнослужителей.

Кроме того, митрополития подчеркивает, что любое выступление изгнанного клирика от имени православной церкви является незаконным, поскольку Воронцов намеренно вводит общество в заблуждение, пытаясь представить себя настоящим представителем Церкви и провоцировать межрелигиозные и межнациональные конфликты внутри страны.

Ранее в парламенте Эстонии поддержали закон против православной церкви.