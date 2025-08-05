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В Ленобласти четырехлетний ребенок выпал ночью из окна и попал в реанимацию

«Фонтанка»: в Ленобласти ребенок попал в реанимацию, выпав из окна
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Во Всеволожском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования четырехлетнего мальчика, ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Мурино в ночь на 5 августа. Четырехлетний мальчик остался без присмотра взрослых и выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Ребенок упал с высоты второго этажа и получил травмы.

У него диагностированы перелом ребра, ушиб легкого и сотрясение мозга. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, мальчик находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по Большой Пушкарской улице. Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты, когда родители отвлеклись. Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей свода и основания черепа, травмами внутренних органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двухлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа в Петербурге.

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