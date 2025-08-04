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В Екатеринбурге трехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

Е1: в Екатеринбурге ребенок выжил после падения с шестого этажа
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В Свердловской области трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже по надсмотру родителей, его отец оставил окно открытым. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Пехотинцев, трехлетний мальчик упал с высоты шестого этажа Пострадавший выжил, скорая увезла ребенка в больницу. Подробности о его состоянии неизвестны.

По данным регионального МВД, отца мальчика привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. По свидетельствам очевидцев, окно в квартире открыли родители не уследили за сыном. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по Большой Пушкарской улице. Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты, когда родители отвлеклись. Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей свода и основания черепа, травмами внутренних органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двухлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа в Петербурге.

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