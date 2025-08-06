Российского строителя, упавшего с высоты, насквозь пробило арматурой

В Дагестане строителя, упавшего с высоты, насквозь пробило арматурой

В Дагестане спасли 24-летнего строителя, которого при падении с высоты насквозь пробила арматура. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Инцидент произошел на стройплощадке в Табасаранском районе города Дербента. Мужчина во время проведения строительных работ упал с высоты и получил сквозное ранение грудной клетки арматурой. Металлический прут прошел насквозь, повредив внутренние органы.

Медики отпилили арматуру болгаркой и доставили пострадавшего в больницу. Хирурги провели экстренную операцию — пострадавшему сделали широкое вскрытие грудной клетки, остановили кровотечение, восстановили поврежденные органы и обработали раны. Отмечается, что раневой канал проходил через проекцию жизненно важных органов и структур.

Состояние пациента стабилизировалось. Сейчас он идет на поправку и готовится к выписке. Мужчина поблагодарил врачей, которые его оперировали.

Ранее мужчина два дня ходил со стрелой от арбалета, пронзившей его череп насквозь.