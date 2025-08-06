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Газонокосильщик одним движением едва не лишил россиянку обеих ног

В Орске газонокосильщик одним движением едва не лишил прохожую обеих ног
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В Орске газонокосильщик порезал 44-летней женщине бензиновым триммером обе ноги. Об этом сообщает Orsk.ru в Telegram-канале.

Инцидент произошел у дома 21 по улице Просвещения. Как рассказала потерпевшая, в тот день она вышла к родственникам во время обеденного перерыва. Как утверждает женщина, когда она проходила по тропе рядом с домом, триммер у одного из коммунальных работников задел асфальт, отскочил и порезал ей ноги.

На скорой женщину доставили в больницу, где ей диагностировали открытую рану бедра с повреждением четырехглавой мышцы.

Потерпевшая утверждает, что работы по покосу травы выполняли несовершеннолетние коммунальщики. Орчанка просит выяснить, кто был заказчиком коммунальных работ и разобраться в причинах случившегося.

Ранее сообщалось, что на предприятии в Великом Новгороде работнику оторвало голову.

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