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Находившаяся в коме женщина очнулась за минуты до операции по извлечению органов

В США женщина очнулась из комы прямо перед операцией по извлечению органов
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В США 38-летняя женщина, находившаяся в коме, очнулась за минуты до операции по извлечению ее органов для трансплантации другому человеку. Об этом сообщает Mirror.

Все началось в 2022 году, когда Данелла Гальегос из города Альбукерке в штате Нью-Мексико впала в кому после неустановленного медицинского осложнения. Позже врачи диагностировали у нее необратимое повреждение мозга, и семья в какой-то момент приняла решение о донорстве ее органов — родственникам сказали, что она не поправится.

За день до запланированной операции родные заметили у женщины признаки сознания — слезы и движение рук. Координаторы донорской службы первоначально сочли это рефлекторными действиями. Решающим моментом стало, когда Данелла моргнула по команде врачей непосредственно перед началом процедуры.

Медики немедленно остановили подготовку к операции. Последующее обследование подтвердило возвращение сознания. После длительной реабилитации женщина полностью восстановилась.

Данелла считает, что ей повезло. Отмечается, что до этого был отмечен ряд аналогичных случаев, что привлекло внимание к процессу организации донорства органов в США.

Ранее отец двух детей вышел из комы за несколько часов до отключения аппарата жизнеобеспечения.

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