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Отец двух детей вышел из комы за несколько часов до отключения аппарата жизнеобеспечения

В Англии мужчина очнулся от медикаментозного сна в день отключения его от АИК

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Британец пришел в себя за несколько часов до того, как ему должны были отключить аппарат искусственного кровообращения (АИК). Об этом сообщает Manchester Evening News.

36-летний Кайл Хили перенес тяжелую инфекцию, вызванную осложнениями бронхоэктаза — расширения отдельных дыхательных путей. Затем выяснилось, что отец двух дочерей страдает от редкого заболевания — легочной недостаточности второго типа.

Мужчина узнал, что родился с генетическим нарушением, которое влияет на способность организма вырабатывать белые кровяные тельца и бороться с инфекциями. Любая сезонная простуда грозила ему летальным исходом.

В результате прогрессирования болезни Хили оказался на больничной койке. Врачи погрузили его в искусственную кому, но состояние мужчины со временем лишь ухудшалось. Близкие больного приняли тяжелое решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения спустя 33 дня комы, однако за пару часов до запланированного отключения пациент очнулся и даже попытался заговорить.

Теперь его друзья и родные проводят сбор средств на двойную трансплантацию легких. Эта операция должна помочь мужчине, однако медики предупреждают, что иммуносупрессивные препараты, которые необходимо будет принимать пациенту перед хирургическим вмешательством, могут в конечном итоге разрушить его и без того слабую иммунную систему.

Ранее мужчина потребовал от роддома $650 млн из-за психологической травмы во время родов жены.

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