Семь человек получили травмы на российской птицефабрике всего за два дня

Mash: в Нижегородской области на птицефабрике за два дня пострадали семь человек

В Нижегородской области всего за два дня на местной птицефабрике получили травмы семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел на птицефабрике «Павловская» в Павловском районе. За два дня на производстве пострадали семь сотрудников, у большинства из которых зафиксированы ожоги роговицы. По предварительным данным, администрация предприятия не сообщила о несчастных случаях в контролирующие органы, пытаясь скрыть случившееся. Что стало причиной массового травматизма, не уточнятся.

Отмечается, что в марте текущего года жители села Таремское жаловались на сброс куриного помета на поля, что спровоцировало появление крайне неприятных запахов в населенном пункте. Сотрудники фабрики тогда объяснили свои действия подготовкой к посевной и использованием отходов в качестве удобрения.

Ранее в Москве двое рабочих пострадали из-за удара молнии.