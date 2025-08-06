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Жители российского региона не могут попасть в местную больницу из-за потопа

В Красноярском крае пациенты не могут попасть в больницу из-за потопа
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Кадр из видео/Telegram-канал «ТВК»

В Красноярском крае жители не могут попасть в одну из больниц, потому что ее затопило. Об этом сообщает Telegram-канал ТВК.

Инцидент произошел в медицинском учреждении поселка городского типа Кедровый. По словам очевидца, протекающая крыша привела к затоплению кабинетов и выходу из строя медицинского оборудования.

В результате аварии жители населенного пункта временно лишены возможности получать медицинскую помощь в учреждении. Точное количество пострадавших кабинетов и масштабы повреждений не уточняются.

До этого в Орске временно прекращали оказание плановой медпомощи после потопа из-за паводка. При этом экстренная и неотложная помощь продолжала оказываться. Остальных пациентов отправляли в больницы Новотроицка и Оренбурга.

Ранее автомобили утонули в нечистотах после повреждения канализации в Санкт-Петербурге.

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