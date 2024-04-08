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Оказание плановой медицинской помощи в Орске временно прекращено

В затопленном Орске оказание плановой медицинской помощи приостановлено

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Оказание плановой медицинской помощи в Орске временно приостановлено, и пациентов будут направлять в больницы Новотроицка и Оренбурга. Об этом сообщила вице-губернатор и заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике, а также министр здравоохранения Татьяна Савинова, пишет ТАСС.

В настоящее время в больницах Орска временно приостановлена плановая стационарная медицинская помощь, и в случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга. В городе Орске на текущий момент оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь. Есть достаточный запас медикаментов и нет проблем с обеспечением больниц Орска кадрами и материальными ресурсами, отметила Савинова.

В то же время, коечного фонда в Орске достаточно для предоставления неотложной помощи, как сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Медицинская служба города продолжает работать в условиях чрезвычайной ситуации, и было успешно эвакуировано 119 пациентов из стационаров в другие медицинские учреждения.

Кроме того, отмечается, что коечного фонда достаточно для предоставления помощи, и педиатрические и инфекционные койки в городе работают штатно.

При этом губернатор Курганской области Вадим Шумков обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее глава Алтайского края назвал причину необычного паводка в регионе.

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