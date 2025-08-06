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Похититель в маске проник в салон и украл 50 кг натуральных волос на 17 млн рублей

В Варшаве ищут мужчину, который похитил 50 кг натуральных волос
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Варшаве мужчина обворовал салон по продаже натуральных волос. Об этом сообщает TVN 24.

Ночью 21 июля в салон Pantera Hair, который специализируется на продаже натуральных волос, проник неизвестный. Он украл около 50 кг самых ценных прядей длинных, светлых и неокрашенных волос, известных в отрасли как «девственные». Их рыночная стоимость оценивается примерно в 800 тыс. злотых (более 17,4 млн рублей — прим. ред.).

Грабитель скрывал часть лица маской и всего за четыре минуты собрал почти все светлые пряди, а затем взял часть более темных, после чего покинул помещение. Также злоумышленник осмотрел другие комнаты, вероятно, в поисках денег, но сработала сигнализация, и он покинул место происшествия.

Владелец салона уверен, что преступник заранее знал расположение помещений и целенаправленно пришел именно за высококачественным товаром. По его словам, грабитель мог заранее иметь покупателя на украденные волосы, так как подобные кражи весьма редки и целенаправленны. Полиция начала расследование, но преступник пока не задержан.

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