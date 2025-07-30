Житель Красноярска взял игрушечный пистолет у внуков и ограбил продуктовый магазин

Житель Красноярска совершил налет на продуктовый магазин, вооружившись пластмассовым пистолетом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В апреле этого года 54-летний местный житель, до сих пор не имевший судимостей, решил похитить деньги из небольшой торговой точки, расположенной около его дома. Он раздобыл маску и взял у своих внуков игрушечный пистолет.

Подойдя к прилавку, злоумышленник продемонстрировал оружие и потребовал у продавщицы наличность. Испуганная женщина отдала ему почти 11 тыс. рублей, а когда грабитель ушел, заявила о случившемся в полицию.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Тогда же выяснилось, что пистолет, с помощью которого он совершил ограбление, был сделан из пластика. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и оставили его под домашним арестом.

В ближайшее время фигурант предстанет перед судом, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянин продал свой садовый дом новым хозяевам, а затем дважды его ограбил.