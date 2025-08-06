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В США раскрыли, как из-за плана Трампа могут пострадать 1,4 млн женщин в мире

Independent: из-за плана администрации Трампа пострадают 1,4 млн женщин в мире
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План администрации президента США Дональда Трампа по уничтожению склада с контрацептивами может серьезно навредить людям по всему миру, оставив более 1,4 миллиона человек без средств репродуктивного здоровья. Об этом пишет Independent, ссылаясь на отчет Международной федерации планируемого родительства (IPPF).

Издание отмечает, что в результате подобных действий ожидается на 174 тысячи больше нежелательных беременностей и 56 тысяч небезопасных абортов.

«Без этих контрацептивов женщины и девочки не могут выбирать, как защитить себя», — заявила координатор проекта в НПО по сексуальному и репродуктивному здоровью «Умати» в Танзании, доктор Бакари Омари.

Журналисты обращают внимание, что в Танзании планируется сжечь миллион инъекционных контрацептивов и более 350 тысяч имплантатов — почти треть необходимых на год средств репродуктивного здоровья.

По информации Independent, этот план администрации президента США является частью широкомасштабного сокращения помощи иностранным государствам, включая прекращение поставок противозачаточных средств странам с низким уровнем дохода. Как заявил неназванный представитель Госдепартамента, США «избежали дополнительных расходов налогоплательщиков в размере $34,1 млн, договорившись о бесплатной отмене заказов, находящихся в процессе выполнения».

IPPF также заявила, что предложения организации взять на себя расходы по безвозмездной передаче контрацептивов, включая таблетки, имплантаты и инъекции, вместо того, чтобы позволить их уничтожить, были отклонены.

В США собрались уничтожить часть скопившейся на складах продуктовой гумпомощи.

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