В США собрались уничтожить часть скопившейся на складах продуктовой гумпомощи

WP: более 60 тысяч тонн американской гуманитарной помощи простаивают на складах

Более 60 тысяч тонн американской продовольственной гуманитарной помощи оказались невостребованными и хранятся на складах в различных странах мира. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По информации издания, у некоторых продуктов питания истекает срок годности, в связи с чем на сотни ящиков с продовольственной помощью на этой неделе были наклеены стикеры с надписью «уничтожить».

Причиной сложившейся ситуации является сворачивание деятельности Агентства по международному развитию (USAID). В качестве примера приводится штат Род-Айленд, где простаивают около 185 тысяч коробок с продовольствием, оплаченных американскими властями, но не отправленных по назначению. Общая стоимость данного продовольствия оценивается примерно в $75 миллионов.

До этого во Франции решили уничтожить презервативы и контрацептивы, закупленные USAID с целью предоставления гуманитарной помощи нуждающимся странам. Согласно информации, полученной журналистами, США не стали передавать контрацептивы стоимостью $10 миллионов благотворительным организациям и отклонили предложения ООН по выкупу этих медикаментов.

Ранее сообщалось, что США сожгут сотни тонн печенья для детей Пакистана и Афганистана.