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В Испании по ошибке выселили из квартиры 97-летнюю женщину

Жительница Испании потеряла квартиру и личные вещи из-за судебной ошибки
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В Испании женщину по ошибке выселили из ее квартиры в возрасте 97 лет. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел в 2021 году, но Росарио Браво, которой уже исполнился 101 год, так и не добилась справедливости. Четыре года назад власти пришли в ее квартиру в городе Оспиталет, выбросили все личные вещи пенсионерки, включая фотографии с мужем, и сменили замки. В тот момент женщина гостила у одного из своих детей, а когда вернулась в собственную квартиру, не смогла попасть внутрь.

Оказалось, что на судебном заседании была допущена ошибка, и сотрудники прокуратуры должны были выселить женщину, живущую этажом ниже. Когда стало ясно, что произошло, пенсионерка так и не сумела вернуться домой. Она и ее дети начали борьбу за возвращение утерянных в результате выселения вещей, но не добились даже извинений от властей.

Семья женщины подала иск на адвоката, менеджера по юридическим вопросам и слесаря, который менял замок, обвинив их в халатности. Однако дело было закрыто, так как судья счел, что, хотя ошибка и имела место, она не была халатностью. Сейчас родственники надеются получить компенсацию от министерства юстиции, но говорят, что это не поможет вернуть сентиментальную ценность всего утраченного.

Ранее мужчина разрешил нуждающимся пожить в его доме и был вынужден переехать в палатку.

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