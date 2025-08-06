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Российская чиновница избежала заключения под стражу по делу о хищении

В Туве замминистра образования отправили под домашний арест по делу о хищении
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Суд в Кызыле отправил под домашний арест замглавы министерства образования Тувы по делу о хищении на госзакупках для дошкольных учреждений на сумму 2,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Кызылским городским судом по ходатайству следователя в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в 2022 году женщина сговорилась с сотрудниками своего ведомства и представителями коммерческого предприятия, чтобы оформить госконтракт на поставку товаров по завышенной стоимости — более 4,9 млн рублей. Отмечается, что средняя цена поставленной продукции по рынку составляет порядка 2,4 млн рублей. Разницу в стоимости чиновница забрала себе.

Как пишет РИА Новости, пост замминистра образования Тувы, занимающимся реализацией госпрограмм, занимает Херел Наксыл.

Ранее в Туве оштрафовали пресс-секретаря администрации района после публикации фото с врачебного осмотра.

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