В Тыве наказали сотрудницу администрации за пост о врачебном осмотре

«Осторожно, новости»: в Тыве оштрафовали чиновницу за фото с татуировками АУЕ

В Тыве пресс-секретаря администрации Барун-Хемчикского района оштрафовали за публикацию фотографии с врачебного осмотра, на которой была изображена запрещенная символика. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным канала, инцидент произошел после публикации поста о плановом выездном осмотре местных пастухов. Среди десятка снимков оказался кадр с мужчиной, лежащим на кушетке с обнаженным торсом, а на его груди виднелись тюремные татуировки в виде восьмиконечных звезд — символов, связанных с движением «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Барун-Хемчикский районный суд рассмотрел административное дело в отношении пресс-секретаря Евгении С. Ее действия квалифицировали по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

На суде Евгения пояснила, что снимки ей прислали коллеги из медицинского центра, и она не заметила запрещенные изображения. После звонка из районной администрации фото с символикой удалили. Сама женщина признала вину и заявила о раскаянии. Тем не менее суд оштрафовал ее на тысячу рублей.

Ранее москвич получил 13 штрафов за день за нацистскую символику в соцсети.