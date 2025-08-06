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Россиянин избил возлюбленную тарелкой за то, что она съела слишком много торта

Мужчина ударил сожительницу тарелкой в Мончегорске из-за съеденного торта
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alex_gor/Shutterstock/FOTODOM

В Мончегорске женщина пострадала от рук мужа, которому показалось, что она съела слишком много торта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Недавно в городскую больницу обратилась 49-летняя местная жительница с телесными повреждениями. Оказалась, что она получила травму во время ссоры с мужем. В тот день пара устроила застолье в своей квартире, и между партнерами возник конфликт из-за разногласий по поводу распределения торта. Мужчине показалось, что женщина съела больший кусок, и он ударил сожительницу по руке тарелкой.

Против 39-летнего местного жителя, ранее не судимого, возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, который мог использоваться как оружие. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее американец жестоко расправился с приемным семилетним сыном, который съел его десерт.

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